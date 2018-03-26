Шмелев: заявление об открытости Узбекистана наполняется содержанием

Эксперт подчеркнул, что сейчас Узбекистан становится более открытой страной и сейчас стране нужны высокие темпы развития, которых можно достичь только на основе широкой кооперации и сотрудничестве.
"Мы сейчас наблюдаем, как заявление об открытости Узбекистана начинает наполняться содержанием".
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил присоединение страны к соглашению о создании Совета глав подразделений финансовой разведки СНГ.
Работа Совета направлена на реализацию совместных мероприятий финансовых разведок, оперативный обмен информацией, организацию подготовки и повышения квалификации кадров.