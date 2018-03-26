Шмелев: заявление об открытости Узбекистана наполняется содержанием

Присоединение Узбекистана к соглашению о финансовой разведке СНГ логично вписывается во внешнеполитический курс страны, рассказал Sputnik Узбекистан руководитель центра внешней политики института экономики РАН Борис Шмелев

Шмелев: заявление об открытости Узбекистана наполняется содержанием /

"Главное – подключиться к общей политике в рамках СНГ, наладить отношения с другими странами СНГ и использовать эту площадку для лишения этих проблем", — сказал Шмелев.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Узбекистан становится более открытой страной и сейчас стране нужны высокие темпы развития, которых можно достичь только на основе широкой кооперации и сотрудничестве.

"Мы сейчас наблюдаем, как заявление об открытости Узбекистана начинает наполняться содержанием".

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил присоединение страны к соглашению о создании Совета глав подразделений финансовой разведки СНГ.

Работа Совета направлена на реализацию совместных мероприятий финансовых разведок, оперативный обмен информацией, организацию подготовки и повышения квалификации кадров.