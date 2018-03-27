Хайдаров: ООН может добиться больших результатов в Афганистане

Роль Организации Объединенных Наций в разрешении афганского конфликта имеет огромный потенциал, рассказал бывший посол Узбекистана в Иране Абдусамат Хайдаров.

По словам Хайдарова, Афганистан все еще остается источником, откуда исходят различные угрозы.

Консолидация усилий мирового сообщества и, прежде всего, соседей Афганистана, является одной из ключевых задач ООН, подчеркнул дипломат.

"ООН играет очень важную роль в налаживании внутриафганского диалога", — объяснил он.

В то же время, заявил Хайдаров, хотелось бы, чтобы миссия ООН в Афганистане проявляла больше инициатив, чтобы подтолкнуть не только внутриафганские силы, но и все заинтересованные стороны. Свою роль должны сыграть и другие международные организации — ШОС и ОИС.

Напомним, в Ташкенте началась международная конференция по проблемам Афганистана.

Конференция проводится по инициативе Шавката Мирзиёева, в ней принимают участие более 20 стран и международных организаций.