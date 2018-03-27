Хайдаров: ООН может добиться больших результатов в Афганистане

Консолидация усилий мирового сообщества и, прежде всего, соседей Афганистана, является одной из ключевых задач ООН, подчеркнул дипломат.
"ООН играет очень важную роль в налаживании внутриафганского диалога", — объяснил он.
В то же время, заявил Хайдаров, хотелось бы, чтобы миссия ООН в Афганистане проявляла больше инициатив, чтобы подтолкнуть не только внутриафганские силы, но и все заинтересованные стороны. Свою роль должны сыграть и другие международные организации — ШОС и ОИС.
Напомним, в Ташкенте началась международная конференция по проблемам Афганистана.
Конференция проводится по инициативе Шавката Мирзиёева, в ней принимают участие более 20 стран и международных организаций.