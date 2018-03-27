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Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев
© Sputnik/ Рамиз Бахтияров

Сафаев об участии Лаврова в конференции в Ташкенте: это важный фактор успеха

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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (51)
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Участие министра иностранных дел России в ташкентской конференции является важным фактором успеха встречи, рассказал Sputnik Узбекистан первый заместитель председателя верхней палаты парламента Узбекистана Садык Сафаев

"Россия была и будет одной из самых важных держав, которая всегда имела влияние на процессы в Центральной Азии и Афганистане", — отметил он.

Как подчеркнул Сафаев, конструктивное участие России и установление диалога между основными политическими силами в Афганистане имеет важную роль.

Напомним, в Ташкенте началась Международная конференция по проблемам Афганистана, которая проводится по инициативе Шавката Мирзиёева. В ней принимают участие более 20 стран и международных организаций.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (51)
Теги:
Сергей Лавров, Узбекистан, Россия, Политика



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