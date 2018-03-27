Калинин: узбекистанцы проходят честный конкурс в российские вузы

Начальник управления Федерального агентства Россотрудничества в сфере образования и науки Марк Калинин рассказал о квотах для граждан Узбекистана, желающих поступить в российские вузы

"Когда проходит такой серьезный конкурс, часто возникает соблазн сделать его непрозрачным и непубличным. Но мы сделаем все возможное для того, чтобы самые достойные кандидаты, самые талантливые ребята в итоге стали студентами ведущих российских университетов", — сказал Калинин корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Он также отметил, что возможности повлиять на результаты тестирования отсутствуют.

"Ни административный ресурс, ни финансовые посулы не позволят комиссии изменить свое решение", — добавил начальник управления, а также пожелал ребятам удачи при поступлении.

Напомним, накануне в Узбекистане стартовала отборочная кампания на обучение в вузах России за счет средств федерального бюджета на 2018-2019 учебный год.