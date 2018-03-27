Мендкович: кризис в Афганистане зашел в тупик

"Кризис в Афганистане зашел в тупик. Попытки решить проблему вооруженной оппозиции с помощью силы не удаются", — утверждает политолог.

Как отметил эксперт, за последний год оперативная ситуация в стране ухудшилась – Талибан расширил подконтрольную зону, силу стало набирать чуждое Афганистану ИГИЛ.

"Международная конференция является позитивным фактом для мирного процесса", — отметил он.

Заявления Федерики Могерин, сделанные во время конференции, считает Мендкович, показывают понимание Евросоюзом невозможности решить проблему военным путем.