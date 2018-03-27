Сысоев: в Афганистане нашли прибежище боевики ИГ

Обстановка в Афганистане усугубляется тем, что эти боевики намерены создать "вилаят Хорасан" — квазигосударства на территории Афганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Индии и Центральной Азии.
Боевики запрещенной в России и ряде стран группировки "Исламское государство", сражавшиеся в Сирии и Ираке, нашли себе прибежище в Афганистане, рассказал на конференции в Ташкенте директор Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев
Обстановка в Афганистане усугубляется тем, что эти боевики намерены создать "вилаят Хорасан" — квазигосударства на территории Афганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Индии и Центральной Азии.
В казахстанском Темиртау мужчину, который, будучи пьяным, стрелял в ребенка и повредил ему легкое, приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.
Глава Минтранса России заявил, что до 5 апреля 2018 года ожидает от Таджикистана решения вопроса по авиасообщению, и рассказал об ответных мерах.
Таможенники Азербайджана не допустили ввоза в страну крупной партии контрабандных бриллиантов. Общий вес изъятых камней превысил 96 каратов.
Александр Лукашенко прокомментировал задержания в ходе несанкционированных мероприятий 25 марта в Минске и реакцию европейских структур.
Власти Абхазии пообещали пресечь участившиеся случаи использования бренда "Дары Абхазии" для товаров сомнительного происхождения.
Армянские ученые работают над новыми веществами против болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Эмигрировавшие из Латвии граждане, которых власти пытаются вернуть в страну с помощью программы за полмиллиона евро, назвали это глупостью и бесполезной растратой.
Эксперт рассказал, каким образом литовская разведка пытается настроить Беларусь против России.
О чем говорили и о чем договорились президент Молдавии Игорь Додон и спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини?
В парламенте Эстонии призвали не осуждать государства Евросоюза, которые отказались высылать российских дипломатов.
Госдума России ратифицировала межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.
В казахстанском Темиртау мужчину, который, будучи пьяным, стрелял в ребенка и повредил ему легкое, приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.
Глава Минтранса России заявил, что до 5 апреля 2018 года ожидает от Таджикистана решения вопроса по авиасообщению, и рассказал об ответных мерах.