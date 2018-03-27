Сысоев: в Афганистане нашли прибежище боевики ИГ

Боевики запрещенной в России и ряде стран группировки "Исламское государство", сражавшиеся в Сирии и Ираке, нашли себе прибежище в Афганистане, рассказал на конференции в Ташкенте директор Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев

Сысоев: в Афганистане нашли прибежище боевики ИГ /

"Особое беспокойство вызывает ситуация в северных провинциях Афганистана, где, по имеющимся данным, сконцентрировалось до 3 тысяч террористов, среди них 80% иностранцев, в том числе выходцы из России, стран Центральной Азии, Китайской Народной Республики", — заявил Сысоев.

Обстановка в Афганистане усугубляется тем, что эти боевики намерены создать "вилаят Хорасан" — квазигосударства на территории Афганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Индии и Центральной Азии.