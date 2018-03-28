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Николай Федосеев
© Многофункциональный миграционный центр города Москвы

Федосеев: правовая безграмотность мешает мигрантам получить патент

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Директор многофункционального миграционного центра "Сахарово" Николай Федосеев рассказал, что причиной для отказа в выдаче патента иностранному рабочему становятся фальшивые документы и "резиновая прописка"

Среди проблем, препятствующих работе и спокойному пребыванию мигранта в России, эксперты отмечают как избыточную бюрократию со стороны чиновников, так и правовую безграмотность самих иностранцев, рассчитывающих просто купить необходимые документы, если не удалось получить их легально.

"У нас есть простой тест по русскому языку, но его проваливают примерно 17-18% человек. Вот мигрант не сдал у нас экзамен, но в этот же день приносит липовое свидетельство "государственного образца" какого-то университета, причем иногда даже не московского, а петербургского", — сообщил Федосеев Sputnik Таджикистан.

Схожая ситуация возникает и с пропиской, когда в ГУ МВД по вопросам миграции обнаруживают, что иностранец зарегистрирован по адресу, где уже "проживают" 2000 человек. Федосеев настоятельно порекомендовал не обращаться за помощью к сомнительным посредникам, насколько бы надежными они не казались.

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Теги:
ММЦ, Сахарово, Миграция



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