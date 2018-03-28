Гендиректор "КамАЗа": удивлен, что Узбекистан создал собственный автопром

Генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин рассказал о сотрудничестве с Узбекистаном в производстве грузовиков.

В Узбекистане запущено производство грузовых автомобилей известной российской марки "КамАЗ".

Гендиректор "КамАЗа": удивлен, что Узбекистан создал собственный автопром /

Первая партия грузовиков "КамАЗ" в количестве 100 единиц уже выпущена на заводе UzAutoTrailer в первом квартале этого года.

Производственная мощность завода — полторы тысячи единиц в год с последующим увеличением до трех тысяч единиц.

"Мы возлагаем большие надежды на расширение сотрудничества, поскольку это дает хорошую возможность объединения потенциала двух стран и выхода на рынки третьих стран с конкурентоспособным продуктом", — отметил генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

Сейчас модельный ряд собираемых на заводе грузовиков "КамАЗ" состоит из 11 видов грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Двигатели, которыми оснащаются эти автомобили, имеют мощность от 240 до 401 лошадиной силы и отвечают экологическим нормам Евро-3, Евро-4 и Евро-5.