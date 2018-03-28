Салимов: "КамАЗу" нет равных

"Вы прекрасно знаете, что КамАЗ это самый крупнейший производитель грузовой техники в Российской Федерации и один из мировых лидеров. В частности, в направлении полного привода, КамАЗу нет равных".
"Мы будем идти интегрировано не только в готовую продукцию, но также идти интегрировано в комплектующие части",- сказал он.
Как рассказал представитель АО "Узавтосаноат", уже сейчас Узбекистан поставляет детали для завода КамАЗ в Казахстане.
Первые 100 сборочных комплектов привезли в Узбекистан в декабре 2017 года, а первые собранные грузовики покажут в начале 2018 года. Готовые машины будут продаваться на внутреннем рынке страны и поставляться на экспорт.