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Председатель правления АО Узавтосаноат Умиджан Салимов
Пресс-служба АО "Узавтосаноат"

Салимов: "КамАЗу" нет равных

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Автомобили "КамАЗ" будут производиться в Узбекистане – соглашение об этом подписали сегодня в Ташкенте. О перспективах и причинах соглашения рассказал председатель правления АО "Узавтосаноат" Умиджан Салимов

"Вы прекрасно знаете, что КамАЗ это самый крупнейший производитель грузовой техники в Российской Федерации и один из мировых лидеров. В частности, в направлении полного привода, КамАЗу нет равных".

Как рассказал Салимов, совместных планов много – помимо производства самих автомобилей, планируется развернуть производство комплектующий.

"Мы будем идти интегрировано не только в готовую продукцию, но также идти интегрировано в комплектующие части",- сказал он.

Как рассказал представитель АО "Узавтосаноат", уже сейчас Узбекистан поставляет детали для завода КамАЗ в Казахстане.

Первые 100 сборочных комплектов привезли в Узбекистан в декабре 2017 года, а первые собранные грузовики покажут в начале 2018 года. Готовые машины будут продаваться на внутреннем рынке страны и поставляться на экспорт.

Теги:
ПАО КАМАЗ, Узбекистан



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