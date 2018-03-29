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Рустанбек Раимкулов

Раимкулов: благодаря CASA-1000 ЦА сможет зарабатывать на электричестве

Радио
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Глава группы реализации проектов ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Рустанбек Раимкулов рассказал о реализации проекта CASA-1000

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он сообщил, что возможности страны по увеличению экспорта электроэнергии даже больше, чем это предусмотрено проектом CASA-1000.

"Допустим, в республике появились новые электростанции и другие источники энергии. Линия CASA-1000 вполне способна передавать больше полутора миллиардов киловатт, которые заложены при проектировании. Это только минимальная цифра. Вопрос в том, сможет ли республика такие мощности выработать", — отметил Раимкулов.

В Кыргызстане пик потребления электроэнергии приходится на зимний период, а летом появляются излишки, в Пакистане и Афганистане — наоборот. Проект CASA-1000 даст республикам Центральной Азии возможность зарабатывать на производстве электричества.

Теги:
Экспорт, электроэнергия, Центральная Азия, Кыргызстан



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