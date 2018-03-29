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Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский
© Sputnik/ Александр Натрускин

Неменский: сокращение полпредства России испортит отношения с НАТО

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Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский прокомментировал Sputnik решение руководства НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник объявил, что Североатлантический альянс принял решение сократить с 30 до 20 человек число сотрудников постпредства РФ при НАТО в качестве меры реагирования в связи с инцидентом в Солсбери.

"Отношения между Россией и НАТО подверглись очень сильной деградации, особенно с 2014 года", — говорит Олег Неменский, передает Sputnik Осетия.

Теги:
НАТО, Россия



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