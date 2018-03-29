Неменский: сокращение полпредства России испортит отношения с НАТО

"Отношения между Россией и НАТО подверглись очень сильной деградации, особенно с 2014 года", — говорит Олег Неменский, передает Sputnik Осетия.
Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский прокомментировал Sputnik решение руководства НАТО
"Отношения между Россией и НАТО подверглись очень сильной деградации, особенно с 2014 года", — говорит Олег Неменский, передает Sputnik Осетия.
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Уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова по факту подготовки к насильственному захвату власти выделено в отдельное производство.
Sputnik пообщался с двумя уроженцами Таджикистана, которые спасли из горящего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово 50 человек.