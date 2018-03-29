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Владимир Евсеев, архивное фото
© sputnik Антон Девяткин

Евсеев: особой поддержки Россия от СНГ не ждет

Радио
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Все государства Содружества лавируют, пытаются так или иначе поддерживать хорошие отношения с Западом, считая, что конфликт России и Запада их не касается

Заместитель директора, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik рассказал об отношении стран СНГ к противостоянию России и Запада.

"В СНГ есть страны, которые с пониманием относятся к России и знают, что Западу нужен лишь повод для того, чтобы оказать давление на Россию. Наказать ее за независимую внешнюю политику. Но есть и те, которые находятся в орбите западного влияния. Одна из них — Молдова", — сказал он.

Кишинев ранее принял решение о высылке трех российских дипломатов. По мнению Евсеева, Молдова проводит ярко выраженную антироссийскую политику, так же, как и Украина.

Грузия, давно покинувшая СНГ, надеется на некоторое восстановление российско-грузинских отношений.

"Тем не менее особой поддержки Россия не получает от стран СНГ, все государства лавируют, пытаются поддерживать хорошие отношения с Западом, считая, что это не их дело", — отметил эксперт.

России придется в одиночку противостоять давлению Запада, но Евсеев полагает, что ситуация постепенно изменится.

Теги:
СНГ, Россия



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