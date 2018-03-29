Евсеев: особой поддержки Россия от СНГ не ждет

"В СНГ есть страны, которые с пониманием относятся к России и знают, что Западу нужен лишь повод для того, чтобы оказать давление на Россию. Наказать ее за независимую внешнюю политику. Но есть и те, которые находятся в орбите западного влияния. Одна из них — Молдова", — сказал он.
Кишинев ранее принял решение о высылке трех российских дипломатов. По мнению Евсеева, Молдова проводит ярко выраженную антироссийскую политику, так же, как и Украина.
Грузия, давно покинувшая СНГ, надеется на некоторое восстановление российско-грузинских отношений.
"Тем не менее особой поддержки Россия не получает от стран СНГ, все государства лавируют, пытаются поддерживать хорошие отношения с Западом, считая, что это не их дело", — отметил эксперт.
России придется в одиночку противостоять давлению Запада, но Евсеев полагает, что ситуация постепенно изменится.