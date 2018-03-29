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Врач Абдулло Ходжаев
© Sputnik / Рубен Гарсия

Медик рассказал о причинах распространения туберкулеза среди мигрантов

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Специалист медицинского центра для мигрантов перечислил наиболее опасные болезни среди иностранных рабочих и пояснил, как их лечить

"Что касается туберкулеза, это прежде всего — социальное явление. Среди факторов риска — истощение, усталость, большие переработки по 12-14 часов, часто без выходных и отпусков. Все это не от хорошей жизни, конечно. Просто оплата труда очень низкая, и отношение работодателей чаще всего оставляет желать лучшего. И бывают случаи, когда люди не обращаются за медицинской помощью, так как просто бояться потерять работу", — пояснил Sputnik Таджикистан специалист медицинского центра "Маяк" Абдулло Ходжаев.

По мнению Ходжаева, хорошей профилактикой серьезных болезней среди мигрантов стало бы создание специальных медицинских кабинетов с бесплатным консультированием и обеспечением минимальными средствами защиты.

Теги:
Таджикистан, Миграция



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