Пак: новая налоговая ставка позволит вывести бизнес из тени

Заместитель министра финансов Узбекистана Вячеслав Пак пояснил корреспонденту Sputnik, как разработчики законопроекта о налоговой реформе и сами бизнесмены представляют себе будущее этой системы.

Замминистра пояснил, что главная особенность предложенной реформы в объединении трех налогов в один.

"У нас есть сейчас сразу три налога, но для бизнес и инвестиций это не совсем удачная модель. Чтобы поддержать экономику и стимулировать частный сектор к более активной деятельности, мы предлагаем объединить налог на прибыль, страховой налог и подоходный и установить единую ставку в 25%. Это позволит вывести бизнес из тени и уйти от серых зарплат. Что касается страховых отчислений, то тут должна сработать социальная ответственность работодателей. Конкуренция на рынке труда будет этому только способствовать", — пояснил он.

Концепция налоговой реформы накануне была обнародована для общественного обсуждения в интернете. она подразумевает объединение основных налогов в один с повышением процентной ставки до 25%.