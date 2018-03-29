Иргашев: у нас нет эйфории от ташкентской конференции по Афганистану

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев рассказал, чем нынешняя Ташкентская декларация отличается от подписанной в 1999 году, и какие надежды на нее возлагает Узбекистан и мировое сообщество.

По словам Иргашева, главным отличием от документа 19-летней давности в иных реалиях, существующих в самом Афганистане.

Пресс-служба президента Узбекистана Когда соседу хорошо, или Как Мирзиёев намерен примирить Кабул с талибами

"Тогда переговоры проходили в формате 6+2, с участием Североатлантического альянса и талибов. Но в стране не было еще центральной власти и процесс был направлен именно на решение этой ситуации. Сейчас в Афганистане, несмотря на все сложности, произошли позитивные перемены. В стране прошли выборы, появилось избранное правительство и избранный президент. Такого раньше не было", — напомнил спецпредставитель главы Узбекистана, отвечая на вопросы журналистов в Международном пресс-клубе в Ташкенте.

Говоря еще об одном аспекте минувшего форума в Ташкенте, Иргашев подчеркнул, что подписанная декларация имеет три четких блока — налаживание переговорного процесса всех сторон конфликта, борьба с терроризмом, наркотрафиком и оборотом оружия, а также созидательная работа по восстановлению экономики страны.

"Это не значит, что сегодня мы провели конференцию, завтра пройдут переговоры, а послезавтра будет мир. У нас нет такой эйфории. Этот процесс очень сложный и долгий. Сами афганцы своими силами должны решать эту проблемы, а мы, мировое сообщество, должны лишь содействовать им в этом. Вот наша главная задача", — заключил Иргашев.

Конференция высокого уровня по Афганистану состоялась в Ташкенте 27 марта. В ее работе приняли участие представители более 20 стран и почти основных международных организаций, включая ООН, ШОС, ОДКБ а также ЕС и НАТО. В работе форума принял участие президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, а также министры иностранных дел России, стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

По итогам работы участники конференции приняли Ташкентскую декларацию, а глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей вступительной речи выразил готовность республики предоставить для переговоров любую площадку на любом этапе примирительного процесса.