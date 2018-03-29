Иргашев: у нас нет эйфории от ташкентской конференции по Афганистану

По словам Иргашева, главным отличием от документа 19-летней давности в иных реалиях, существующих в самом Афганистане.
Говоря еще об одном аспекте минувшего форума в Ташкенте, Иргашев подчеркнул, что подписанная декларация имеет три четких блока — налаживание переговорного процесса всех сторон конфликта, борьба с терроризмом, наркотрафиком и оборотом оружия, а также созидательная работа по восстановлению экономики страны.
"Это не значит, что сегодня мы провели конференцию, завтра пройдут переговоры, а послезавтра будет мир. У нас нет такой эйфории. Этот процесс очень сложный и долгий. Сами афганцы своими силами должны решать эту проблемы, а мы, мировое сообщество, должны лишь содействовать им в этом. Вот наша главная задача", — заключил Иргашев.
Конференция высокого уровня по Афганистану состоялась в Ташкенте 27 марта. В ее работе приняли участие представители более 20 стран и почти основных международных организаций, включая ООН, ШОС, ОДКБ а также ЕС и НАТО. В работе форума принял участие президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, а также министры иностранных дел России, стран Центральной Азии и Ближнего Востока.
По итогам работы участники конференции приняли Ташкентскую декларацию, а глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей вступительной речи выразил готовность республики предоставить для переговоров любую площадку на любом этапе примирительного процесса.