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Спецпредставитель президента Узбекистана в Афганистане Исматулла Иргашев
Международный пресс-клуб

Иргашев: у нас нет эйфории от ташкентской конференции по Афганистану

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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (67)
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Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев рассказал, чем нынешняя Ташкентская декларация отличается от подписанной в 1999 году, и какие надежды на нее возлагает Узбекистан и мировое сообщество.

По словам Иргашева, главным отличием от документа 19-летней давности в иных реалиях, существующих в самом Афганистане.

Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, принявшего участие в международной конференции Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие.
Пресс-служба президента Узбекистана
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"Тогда переговоры проходили в формате 6+2, с участием Североатлантического альянса и талибов. Но в стране не было еще центральной власти и процесс был направлен именно на решение этой ситуации. Сейчас в Афганистане, несмотря на все сложности, произошли позитивные перемены. В стране прошли выборы, появилось избранное правительство и избранный президент. Такого раньше не было", — напомнил спецпредставитель главы Узбекистана, отвечая на вопросы журналистов в Международном пресс-клубе в Ташкенте.

Говоря еще об одном аспекте минувшего форума в Ташкенте, Иргашев подчеркнул, что подписанная декларация имеет три четких блока — налаживание переговорного процесса всех сторон конфликта, борьба с терроризмом, наркотрафиком и оборотом оружия, а также созидательная работа по восстановлению экономики страны.

"Это не значит, что сегодня мы провели конференцию, завтра пройдут переговоры, а послезавтра будет мир. У нас нет такой эйфории. Этот процесс очень сложный и долгий. Сами афганцы своими силами должны решать эту проблемы, а мы, мировое сообщество, должны лишь содействовать им в этом. Вот наша главная задача", — заключил Иргашев.

Конференция высокого уровня по Афганистану состоялась в Ташкенте 27 марта. В ее работе приняли участие представители более 20 стран и почти основных международных организаций, включая ООН, ШОС, ОДКБ а также ЕС и НАТО. В работе форума принял участие президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, а также министры иностранных дел России, стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

По итогам работы участники конференции приняли Ташкентскую декларацию, а глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей вступительной речи выразил готовность республики предоставить для переговоров любую площадку на любом этапе примирительного процесса.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (67)
Теги:
Мухаммад Ашраф Гани, Шавкат Мирзиёев, Афганистан, Узбекистан, Международная политика



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