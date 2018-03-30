Кабулов: МИД России удовлетворен конференцией в Ташкенте

"Афганское правительство и страны, поддерживающие Афганистан, зафиксировали необходимость и безальтернативность прямых переговоров кабульского правительства с талибами", — отметил Кабулов.

Как объяснил дипломат, до этого призывы были, но не было единой декларации, в которой такая позиция была зафиксирована.

"Это единственный возможный путь решения затянувшийся афганской гражданской войны", — утверждает он.

Ташкентская конференция подхватила идеи и концепции московского процесса по афганской проблеме и вывела их на новый уровень, отметил Кабулов.