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Директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© Sputnik/ Владимир Астапкович

Кабулов: МИД России удовлетворен конференцией в Ташкенте

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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (69)
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Россия удовлетворена итогами ташкентской конференции, рассказал специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Афганское правительство и страны, поддерживающие Афганистан, зафиксировали необходимость и безальтернативность прямых переговоров кабульского правительства с талибами", — отметил Кабулов.

Как объяснил дипломат, до этого призывы были, но не было единой декларации, в которой такая позиция была зафиксирована.

"Это единственный возможный путь решения затянувшийся афганской гражданской войны", — утверждает он.

Ташкентская конференция подхватила идеи и концепции московского процесса по афганской проблеме и вывела их на новый уровень, отметил Кабулов.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (69)
Теги:
Талибан, Афганистан, Узбекистан



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