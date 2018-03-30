Захарова о Скрипале: абсурд, что Россия не хочет сотрудничать с Британией

При этом Мария Захарова отметила, что Россия запросила хоть какую-то информацию, по которой начнется обмен мнениями экспертов, но до сих пор от британской стороны не получено никакого ответа
Захарова: Россия запросила информацию по делу Скрипалей
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"Все это ушло от нас британской стороне и не получило ни развития, ни ответа. Мы ждем и переподтверждаем нашу заинтересованность получить от Лондона, чтобы начать работать по этому вопросу"?— прокомментировала Мария Захарова радио Sputnik.
Как объяснила Захарова, Лондон не ищет выхода ситуации. "Не хочется отвечать нотами – направьте эксперта, отдайте пробы, примите наших экспертов. Примите любой вариант, нас устроит"?— добавила пресс-секретарь МИД России.
Представитель МИД напомнила, что все началось с выступления в Парламенте Великобритании и вся ситуация по делу Скрипаля – игра на внутреннюю британскую аудиторию.
Российские компании проявили высокую заинтересованность в налаживании прямого сотрудничества с узбекскими предприятиями при условии наличия на складах в России растаможенной и готовой к поставке продукции