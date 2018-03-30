Захарова о Скрипале: абсурд, что Россия не хочет сотрудничать с Британией

При этом Мария Захарова отметила, что Россия запросила хоть какую-то информацию, по которой начнется обмен мнениями экспертов, но до сих пор от британской стороны не получено никакого ответа