Масаулов: когда растет национализм, появляется угроза экстремизма

В конце марта в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) в Москве состоялся форум молодых лидеров Евразии "Молодежь против экстремизма и радикализма" с участием более 100 делегатов из государств — участников СНГ и Грузии. Организаторами выступили политологический центр "Север — Юг" и РГГУ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ и информационной поддержке пресс-клуба "Содружество".

В беседе на радио Sputnik Масаулов отметил, что в Кыргызстане ведется планомерная работа по противодействию религиозному экстремизму.

"Риск роста экстремизма и терроризма в Кыргызстане примерно такой же, как и в других странах. Но тот факт, что в республике больше либерализма по отношению к религиозным организациям, играет роль. Примером служит то, что в КР не запрещена "Таблиги жаамат", хотя, по оценкам французских исследователей, она является "воротами в терроризм". Но в Кыргызстане считается, что "Таблиги жаамат" противодействует распространению идей "Хизб ут-Тахрира", — сказал Масаулов.

По его словам, проявлений терроризма в Кыргызстане значительно меньше, чем в соседних странах, а вот экстремистские взгляды распространяются немного шире. Это связано со свободным доступом к Интернету, литературе и так далее.

Кстати, Масаулов был руководителем у экс-главы Кыргызстана Аскара Акаева. Прочитайте, что он рассказал о бывшем подчиненном.