01:44 31 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов
Sputnik / Александр Натрускин

Масаулов: когда растет национализм, появляется угроза экстремизма

Радио
Получить короткую ссылку
45 0 0

Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов прокомментировал ситуацию с экстремизмом в стране

В конце марта в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) в Москве состоялся форум молодых лидеров Евразии "Молодежь против экстремизма и радикализма" с участием более 100 делегатов из государств — участников СНГ и Грузии. Организаторами выступили политологический центр "Север — Юг" и РГГУ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ и информационной поддержке пресс-клуба "Содружество".

В беседе на радио Sputnik Масаулов отметил, что в Кыргызстане ведется планомерная работа по противодействию религиозному экстремизму.

Подпись.
© Flickr/
Мирзиёев утвердил соглашение СНГ об обмене информацией в борьбе с терроризмом
"Риск роста экстремизма и терроризма в Кыргызстане примерно такой же, как и в других странах. Но тот факт, что в республике больше либерализма по отношению к религиозным организациям, играет роль. Примером служит то, что в КР не запрещена "Таблиги жаамат", хотя, по оценкам французских исследователей, она является "воротами в терроризм". Но в Кыргызстане считается, что "Таблиги жаамат" противодействует распространению идей "Хизб ут-Тахрира", — сказал Масаулов.

По его словам, проявлений терроризма в Кыргызстане значительно меньше, чем в соседних странах, а вот экстремистские взгляды распространяются немного шире. Это связано со свободным доступом к Интернету, литературе и так далее.

Кстати, Масаулов был руководителем у экс-главы Кыргызстана Аскара Акаева. Прочитайте, что он рассказал о бывшем подчиненном.

Теги:
борьба с экстремизмом, Борьба с терроризмом, Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Один из грязевых вулканов Абшерона, архивное фото
    По пояс в грязи

    В бакинском районе проснулся 150-метровый грязевой вулкан, который извергался в последний раз десять лет назад.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Даур Тарба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
    Масштаб ущерба

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, какой ущерб нанесет республике запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию агропродукции.

  • Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня
    Кемеровская трагедия

    "Он остался спасать детей": 70-летний армянин рассказал о своих погибших при пожаре в Кемерове сыне и внуке.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

  • Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
    Новый выбор

    Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Президент Шавкат Мирзиёев побеседовал с жителями махалли Заргарлик города Джизака
Джизакский вояж Мирзиёева: экспорт хлопка и видеокамеры в школах
Минобороны опубликовало видео испытаний ракеты Сармат
Баллистическую ракету "Сармат" успешно запустили с космодрома Плесецк
Как купить льготный билет на самолет или поезд
Как мигранту купить льготный билет на поезд или самолет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054