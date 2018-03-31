Манойло: Запад охотнее верит комиксам, чем официальным заявлениям РФ

По словам политолога Андрея Манойло, Запад просто принял на веру заявления Великобритании о виновности России по "делу Скрипаля"

В эфире радио Sputnik политолог прокомментировал презентацию британских властей по "делу Скрипаля", уместившуюся в шесть слайдов.

"Презентация, которую опубликовали, представляет собой весьма любопытный материал. Это набор слайдов, которые больше напоминают комикс. Из этого следует, что Великобритании, которая представила этот набор слайдов в качестве наглядного пособия для дипломатов, послов из других стран, представлялась вполне достаточной именно такая визуализация", — отметил он.

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