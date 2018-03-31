Хирург Жумабеков назвал регионы, где переломы костей срастаются дольше

Ортопед-хирург Сабырбек Жумабеков рассказал, что регенерация костной ткани на высокогорье проходит дольше, чем на равнине

В эфире Sputnik Кыргызстан директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Жумабеков прокомментировал открытие медиков.

"Мы изучали на собаках, как происходит регенерация костной ткани. Ломали кости, ставили аппарат Илизарова. Эксперимент параллельно проводили в Бишкеке и на перевале Тоо-Ашуу. Сравнили результаты. Выяснилось, что в столице процесс регенерации проходил в два раза быстрее, чем в условиях высокогорья", — сообщил Жумабеков.

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