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Эксперт Елена Кузьмина
Фото из архива Е.Кузьминой

Кузьмина: в Центральной Азии все только и говорят, что об Узбекистане

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Российский экономист Елена Кузьмина рассказала о том, как изменились политические и торгово-экономические реалии в Центральной Азии и какое место в регионе теперь занимает Узбекистан.

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По словам эксперта, у разных стран региона свое видение будущего Центральной Азии, но все они схожи в одном — что необходимо жить в мире и поддерживать добрососедские отношения.

"Узбекистан заявил свою позицию по Центральной Азии, и главный вопрос в повестке дня — это границы. Однако даже с Казахстаном этот документ до сих пор не подписан. С другими странами также остаются еще незначительные спорные территории. Но уже сейчас заметны сдвиги — людей начали пускать через границу, упрощен или вообще отменен визовый режим, значительно упрощена процедура перемещения товаров через границу. Это поистине прорыв в отношениях Ташкента с соседями", — подчеркнула Кузьмина.

По ее словам, большинство стран региона сейчас сосредоточены именно на Узбекистане. Таджикистан, к примеру, только и говорит о своих соседях, Кыргызстан также заинтересован в Узбекистане наравне с Казахстаном. Лишь Туркменистан занимает общую позицию, хотя и поддерживает в целом миролюбивую доктрину всеобщего добрососедства в регионе.

Подробнее об оценке ситуации в Центральной Азии и месте Узбекистана в регионе слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Центральная Азия, Узбекистан, Международная политика, Международная торговля



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