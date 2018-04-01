Рожин: Россия ответит на увеличение военного контингента США у ее границ

В эфире радио Sputnik Борис Рожин рассказал, что Америка и другие страны НАТО увеличивают свои контингенты около границы с Россией, так как считают ее своим главным стратегическим противником (наряду с Китаем).

"Пока деэскалационный вектор, раскручиваемый США, будет сохраняться, и их подготовительные мероприятия, которые можно сравнивать с мобилизационным развертыванием, они создают реальную угрозу нашим границам, и Россия не может не реагировать на это", — объяснил эксперт.

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