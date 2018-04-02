Прядка: спектр применения дронов в ближайшее время расширится

Круг задач, которые могут выполнять дроны, ограничивается только воображением разработчика, уверен авиаэксперт Виктор Прядка

В эфире радио Sputnik Виктор Прядка отметил, что необходимо систематизировать разрешения применения дронов в населенных пунктах, поскольку грузоподъемность некоторых из них составляет килограммы, и в случае террористической атаки это может иметь печальные последствия.

"В перспективе возможна доставка на дом с помощью беспилотников различных товаров из торговых центров. Они могут выполнять различные задачи и иметь неограниченную массу полезной нагрузки. Нужно только предусмотреть безопасность применения летательных аппаратов на предмет доставки опасных грузов", — подчеркнул эксперт.

Отметим, в Узбекистане инициативу о развитии индустрии беспилотников высказал президент Шавкат Мирзиёев.

В республике их планируют использовать для обмера посевов сельскохозяйственных культур, мониторинга их состояния, что позволит своевременно устранять недостатки в проводимых агротехнических мероприятиях.

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