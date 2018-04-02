Mr.Mishel: благотворительность ломает стереотипы людей о байкерах

В Ташкенте 1 апреля состоялось открытие очередного мотосезона. Помимо традиционного парада техники и показательных выступлений мотоциклистов на празднике выступили воспитанники детских домов столицы и области, в том числе участницы проекта Sputnik и НТВ "Ты супер! Танцы". Эта благотворительная акция проходит не впервые, и подобных мероприятий запланировано еще много. Ближайшее продет уже в следующие выходные.

"Мы рады, что имеем возможность проводить подобные шоу, хотя и бывают определенные трудности. Уже около десяти лет мы пытаемся как-то переломить негативное отношение и преодолеть стереотипы о байкерах в обществе. Во многом нам это удается, но менталитет пока что берет свое. Когда мы начали такие акции проводить, люди увидели, что мы не страшные бандиты, а такие же, как все, нам тоже не чуждо внимание и желание помочь. Естественно, отношение к нам меняется", — поделился байкер.

По его словам, мотоклуб регулярно оказывает помощь детским домам, а также ветеранам и другим нуждающимся категориям граждан. Даже участие в подобных мероприятиях, уверен Mr.Mishel, служит хорошей моральной поддержкой для детей.

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