Мошковский о "Ты супер!": дети растут в проекте, сами ставят танцы

Один из соорганизаторов участия девочек из Узбекистана в проекте "Ты супер! Танцы" Станислав Мошковский рассказал корреспонденту Sputnik, как изменилась жизнь детей после конкурса и что необходимо делать в стране для поддержки юных талантов

"Раньше мы были просто друзьями детей, а потом стали привозить детей на мероприятия, расширять их кругозор", — сказал Мошковский.

Он также рассказал, что те навыки, которые дети получают в проекте, они начинают применять в жизни. Сами становятся хореографами, ставят танцы.

Все эти конкурсы устраиваются ради того, чтобы у детей появилось больше возможностей.