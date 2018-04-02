21:41 02 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Дмитрий Солонников
© Киевские ведомости

Солонников: в "деле Скрипаля" может восторжествовать альтернативный взгляд

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (35)
53 0 0

Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипаля"

Внешнеполитическое ведомство, в частности, интересует, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО информация о том, как идет национальное расследование инцидента.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал Sputnik действия МИД России по "делу Скрипаля".

"Мы видим, что постепенно появляются и альтернативные точки зрения. Это и высказывания целого ряда европейских политиков, и альтернативное мнение экспертов", — утверждает Солонников.

По словам эксперта, если РФ будет более дипломатически активной, российская позиция будут прорываться в медиа до аудитории, постепенно меняя общее настроение.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (35)
Теги:
Сергей Скрипаль, Лондон, Великобритания, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

  • Елена Бачинская
    Защита слова

    Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы
    С консульским визитом

    Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.

  • Европейский парламент
    К нам едет ревизор

    Делегация Европарламента и ПАСЕ едет в Молдову с проверкой: чиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.

  • Владимир Маслов
    Вашингтонский обком

    Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Смотровая башня на горе Ахун
Сочи — город-организатор ЧМ-2018
Чего требовали водители маршруток от властей — видео
Отменить штрафы и страховку: что требовали бастующие водители в Бишкеке
Поезд Астана-Самарканд
Как доехать из Астаны в Самарканд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054