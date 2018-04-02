Солонников: в "деле Скрипаля" может восторжествовать альтернативный взгляд

Внешнеполитическое ведомство, в частности, интересует, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО информация о том, как идет национальное расследование инцидента.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал Sputnik действия МИД России по "делу Скрипаля".
"Мы видим, что постепенно появляются и альтернативные точки зрения. Это и высказывания целого ряда европейских политиков, и альтернативное мнение экспертов", — утверждает Солонников.
По словам эксперта, если РФ будет более дипломатически активной, российская позиция будут прорываться в медиа до аудитории, постепенно меняя общее настроение.