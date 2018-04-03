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Александр Воробьев
Sputnik

Воробьев: Центральная Азия осознала необходимость региональной кооперации

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Тема:
Саммит глав государств Центральной Азии в Астане (15)
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Научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев видит позитивные изменения в регионе, а недавняя встреча глав государств стран ЦА только подтверждает стремление к кооперации.

По мнению эксперта, в Центральной Азии наблюдается тенденция к сближению и взаимовыгодному сотрудничеству.

"Встреча в Астане, прошедшая 15 марта, показывает осознание стран ЦА необходимости кооперироваться. Это может придать импульс экономики всего региона и каждой отдельно взятой страны", — подчеркнул Воробьев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в современном мире ни одна страна не может самостоятельно разрабатывать те или иные технологии, в этом смысле сотрудничество позволит соседям помогать друг другу, а совместные трансграничные проекты, например инициатива Китая "Один пояс — один путь" будут способствовать развитию и процветанию всего региона.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Тема:
Саммит глав государств Центральной Азии в Астане (15)
Теги:
Центральная Азия, Международная политика



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