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Член Комитета Совета Федерации России по международным делам Ольга Тимофеева
© Sputnik/Виктор Толочко

Тимофеева: попрание международных договоренностей приводит к войнам

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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (36)
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Беспрецедентное давление на Россию со стороны Запада — это показатель тупика, в который он сам себя загнал, заявила член Совета Федерации РФ Ольга Тимофеева

В эфире Sputnik Беларусь Ольга Тимофеева прокомментировала обвинения, которые выдвигает Великобритания в отношении России по поводу так называемого "дела Скрипаля" (речь идет об инциденте с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании 4 марта).

"История с высылкой российских дипломатов, с истерикой, которая началась на Западе, демонстрирует очень нехорошие симптомы. Если отмотать пленку назад, то мы увидим, что две мировые войны начинались точно так же — с попрания международного права и международных договоренностей. Единственная защита России сегодня — это армия и флот", — отметила она.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (36)



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