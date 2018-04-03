Лукьянов: уступки Таджикистана Узбекистану нацелены на долгосрочные выгоды

По его мнению, подобные действия позволяют позитивно смотреть на будущее не только узбекско-таджкиских отношений, но и в целом на ситуацию в регионе.

"Возобновление поставок электроэнергии — знак взаимного доверия между Ташкентом и Душанбе. При этом подобный шаг стоит рассматривать с политической, а не с экономической стороны. Что касается определенных уступок со стороны Таджикистана по снижению цены на электроэнергию, то, на мой взгляд, Душанбе делает ставку на дальнейшие выгоды для себя в других направлениях", — заметил Лукьянов в интервью Sputnik таджикистан.

© Sputnik/ Виталий Аньков Да будет свет: Таджикистан запустил поставки электричества в Узбекистан

Он добавил, что активизация Ташкента и налаживание отношений с соседями, в том числе с Таджикистаном, позволит последнему стать открытым поставщиком электроэнергии не только в страны Центральной Азии, но и за пределы региона.

Подробнее о значении новых энергетических связей между Душанбе и Ташкентом слушайте в нашем радиоподкасте.