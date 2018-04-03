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Григорий Лукьянов
© Sputnik/ Владимир Трефилов

Лукьянов: уступки Таджикистана Узбекистану нацелены на долгосрочные выгоды

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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (32)
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Преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов считает возобновление поставок электричества Таджикистаном Узбекистану скорее политическим шагом, нежели экономическим.

По его мнению, подобные действия позволяют позитивно смотреть на будущее не только узбекско-таджкиских отношений, но и в целом на ситуацию в регионе.

"Возобновление поставок электроэнергии — знак взаимного доверия между Ташкентом и Душанбе. При этом подобный шаг стоит рассматривать с политической, а не с экономической стороны. Что касается определенных уступок со стороны Таджикистана по снижению цены на электроэнергию, то, на мой взгляд, Душанбе делает ставку на дальнейшие выгоды для себя в других направлениях", — заметил Лукьянов в интервью Sputnik таджикистан.

Линия электропередач (ЛЭП)
© Sputnik/ Виталий Аньков
Да будет свет: Таджикистан запустил поставки электричества в Узбекистан
Он добавил, что активизация Ташкента и налаживание отношений с соседями, в том числе с Таджикистаном, позволит последнему стать открытым поставщиком электроэнергии не только в страны Центральной Азии, но и за пределы региона.

Подробнее о значении новых энергетических связей между Душанбе и Ташкентом слушайте в нашем радиоподкасте.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (32)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан, Электроэнергетика



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