17:33 04 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Режиссер-постановщик Государственного академического большого театра имени Алишера Навои, заслуженный деятель искусств Узбекистана Андрей Слоним
Sputnik

Слоним: желаю Южному вокзалу Ташкента богатой и долгой жизни

Радио
Получить короткую ссылку
174 0 0

Об истории Южного вокзала и месте, на котором он находится, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал один из коренных жителей Ташкента, режиссер-постановщик Государственного академического большого театра имени Алишера Навои, заслуженный деятель искусств Узбекистана Андрей Слоним.

По его словам, реконструкция Южного вокзала — очень важное событие в жизни столицы Узбекистана. Он стал вторым вокзалом, что типично для всякого большого города, с южным направлением.

"Надо сказать, что вокзал этот возник в определенной зоне Ташкента, которая до обильной застройки в 1960-е годы представляла фактически загородную зону. Там находились дачные участки, были частные одноэтажные дома, где жили ташкентцы. Мимо этих домов шли поезда с Северного вокзала. Когда было решено основать там Южный вокзал, то все откликнулись на это дело с большим энтузиазмом, потому что он очень разгружал основной вокзал северного направления", — вспоминает старожил.

Южный Вокзал, новое здание
© Леонид Матвеев
Ташкент для двоих, или Возрождение Южного вокзала
Было время, продолжает Слоним, когда с Южного вокзала отправлялись электрички даже в Чимган и другие пригородные направления. Но сложилось так, что на каком-то определенном временном отрезке времени он утратил свои функции, стал второстепенной станцией, и всю основную работу взял на себя Центральный вокзал Ташкента (в народе прозванный Северным).

По мнению собеседника, принятое решение президента о возрождении Южного вокзала — это стремление руководства республики не только к благоустройству, но и к созданию максимальных удобств для жителей и гостей столицы.

Слоним считает, что таким образом еще больше будет укреплена железнодорожная связь как внутри страны, так и с соседними республиками, в частности, Туркменистаном, и через Каспий — с Россией.

"Хочется пожелать этому вокзалу в его новом виде богатой жизни на благо ташкентцев, на благо гостей, туристов, которые будут приезжать сюда. Я думаю, что этому вокзалу в новом качестве суждена долгая жизнь", — отметил Андрей Евсеевич.

Новый вокзал способен ежедневно обслуживать до 20 тысяч пассажиров. Отсюда будут осуществляться рейсы в разные регионы республики.

Теги:
Ташкент, Железнодорожный транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Акция Тотальный диктант
    Начинаем диктант!

    Международный пресс-центр информационного агентства Sputnik Казахстан станет площадкой Тотального диктанта, который впервые пройдет в Астане в этом году.

  • Футболисты сборной Кыргызстана по футболу обливают водой главного тренера Александра Крестинина послеигровой пресс-конференции в Бишкеке
    Водные процедуры

    Футболисты сборной Кыргызстана после победы над командой Индии на пресс-конференции облили главного тренера водой и сняли это на видео.

  • Дорожный знак, архивное фото
    Преступление и наказание

    Суд Душанбе приговорил водителя, виновного в наезде на корреспондента радио Sputnik Галима Фасхутдинова и его смерти, к 3,3 года лишения свободы.

  • Закованный в цепи человек, фото из архива
    Передовой опыт

    Почему зарубежные эксперты стремятся изучить опыт работы Азербайджана по борьбе с торговлей людьми – в материале Sputnik.

  • Всемирный банк, офис в Вашингтоне
    Новая стратегия

    Всемирный банк утвердил новую стратегию для Беларуси, заявив, что повышение уровня жизни в республике требует структурных изменений.

  • Вспашка земель в селе Багмаран
    Невспаханная земля

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал в интервью Sputnik о том, почему в этом году не планируется бесплатная вспашка земель для крестьян.

  • Юморист, актер Арарат Кещян
    В "черном списке"

    Российского комедийного актера армянского происхождения Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

  • Города мира. Вашингтон
    Миллионы на войну

    По итогам встречи с лидерами Балтии Белый дом заявил о готовности предоставить их странам военную помощь на 170 миллионов долларов.

  • Белорусская АЭС
    Дорогой свет

    Электроэнергия со строящейся БелАЭС не будет конкурентоспособной на литовском рынке из-за высокой цены, заявил министр энергетики Литвы.

  • Васнецов Олег Владимирович
    Непростая работа

    Политэксперт рассказал, в каких условиях придется работать новому послу России в Молдове, и какие задачи ему предстоит решить в первую очередь.

  • Таави Аас
    Была ли реклама?

    Мэр Таллинна обжалует в суде предписание парламента Эстонии об уплате штрафа за новость в столичной муниципальной прессе, признанную рекламной.

  • Цхинвал
    Осетия в кино

    Телеканал Russia Today планирует снять документальный фильм про Южную Осетию, чтобы показать, как развивается молодое государство.

  • Акция Тотальный диктант
    Начинаем диктант!

    Международный пресс-центр информационного агентства Sputnik Казахстан станет площадкой Тотального диктанта, который впервые пройдет в Астане в этом году.

  • Футболисты сборной Кыргызстана по футболу обливают водой главного тренера Александра Крестинина послеигровой пресс-конференции в Бишкеке
    Водные процедуры

    Футболисты сборной Кыргызстана после победы над командой Индии на пресс-конференции облили главного тренера водой и сняли это на видео.

  • Дорожный знак, архивное фото
    Преступление и наказание

    Суд Душанбе приговорил водителя, виновного в наезде на корреспондента радио Sputnik Галима Фасхутдинова и его смерти, к 3,3 года лишения свободы.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Байкеры открыли сезон в Узбекистане благотворительным шоу
Байкеры открыли сезон в Узбекистане благотворительным шоу
СПУТНИК_Маленький носорог отважно защищает маму
Детеныш носорога накинулся на ветеринаров, которые пытались помочь его маме
Поезд Астана-Самарканд
Как доехать из Астаны в Самарканд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054