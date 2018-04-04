Слоним: желаю Южному вокзалу Ташкента богатой и долгой жизни

Об истории Южного вокзала и месте, на котором он находится, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал один из коренных жителей Ташкента, режиссер-постановщик Государственного академического большого театра имени Алишера Навои, заслуженный деятель искусств Узбекистана Андрей Слоним.

По его словам, реконструкция Южного вокзала — очень важное событие в жизни столицы Узбекистана. Он стал вторым вокзалом, что типично для всякого большого города, с южным направлением.

"Надо сказать, что вокзал этот возник в определенной зоне Ташкента, которая до обильной застройки в 1960-е годы представляла фактически загородную зону. Там находились дачные участки, были частные одноэтажные дома, где жили ташкентцы. Мимо этих домов шли поезда с Северного вокзала. Когда было решено основать там Южный вокзал, то все откликнулись на это дело с большим энтузиазмом, потому что он очень разгружал основной вокзал северного направления", — вспоминает старожил.

Было время, продолжает Слоним, когда с Южного вокзала отправлялись электрички даже в Чимган и другие пригородные направления. Но сложилось так, что на каком-то определенном временном отрезке времени он утратил свои функции, стал второстепенной станцией, и всю основную работу взял на себя Центральный вокзал Ташкента (в народе прозванный Северным).

По мнению собеседника, принятое решение президента о возрождении Южного вокзала — это стремление руководства республики не только к благоустройству, но и к созданию максимальных удобств для жителей и гостей столицы.

Слоним считает, что таким образом еще больше будет укреплена железнодорожная связь как внутри страны, так и с соседними республиками, в частности, Туркменистаном, и через Каспий — с Россией.

"Хочется пожелать этому вокзалу в его новом виде богатой жизни на благо ташкентцев, на благо гостей, туристов, которые будут приезжать сюда. Я думаю, что этому вокзалу в новом качестве суждена долгая жизнь", — отметил Андрей Евсеевич.

Новый вокзал способен ежедневно обслуживать до 20 тысяч пассажиров. Отсюда будут осуществляться рейсы в разные регионы республики.