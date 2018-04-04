Военный эксперт Пономаренко объяснил, чем хороши для Узбекистана Ми-35

По словам военного эксперта, модернизированная российская боевая машина наиболее подходит для небогатых стран, стремящихся защитить себя от локальных угроз.
"Это универсальная машина, которая подходит как для эвакуации раненых, так и для высадки небольшого десанта, например, группы спецназначения в труднодоступных районах. Это востребованно, особенно в небогатых странах. Очень эффективный вариант для отражения, например, террористических угроз", — пояснил он.
Ранее стало известно, что Россия заключила с Узбекистаном контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35, причем по внутрироссийским ценам. Таким образом, Ташкент стал единственным военным партнером РФ, который получил подобные привилегии, не будучи в составе Таможенного союза и ОДКБ.