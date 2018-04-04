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Олег Пономаренко
© Sputnik

Военный эксперт Пономаренко объяснил, чем хороши для Узбекистана Ми-35

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Тема:
Узбекско-российские отношения (21)
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Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко пояснил, что эти универсальные ударные вертолеты идеально подходят для решения локальных задач в труднодоступных районах и в горной местности.

По словам военного эксперта, модернизированная российская боевая машина наиболее подходит для небогатых стран, стремящихся защитить себя от локальных угроз.

"Это универсальная машина, которая подходит как для эвакуации раненых, так и для высадки небольшого десанта, например, группы спецназначения в труднодоступных районах. Это востребованно, особенно в небогатых странах. Очень эффективный вариант для отражения, например, террористических угроз", — пояснил он.

Вертолет Ми-35
© Sputnik/ Сергей Пивоваров
Ми вашему дому, или Зачем Узбекистану российские ударные вертолеты
При этом, по словам Пономаренко, для отражения военного вторжения такие вертолеты вряд ли эффективны, но для обеспечения стабильности и безопасности границ это вполне логичный и закономерный выбор.

Ранее стало известно, что Россия заключила с Узбекистаном контракт на поставку более 10 вертолетов Ми-35, причем по внутрироссийским ценам. Таким образом, Ташкент стал единственным военным партнером РФ, который получил подобные привилегии, не будучи в составе Таможенного союза и ОДКБ.

Тема:
Узбекско-российские отношения (21)
Теги:
вертолеты, Ми-35, Узбекистан, Россия, Вооружения



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