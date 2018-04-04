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Ющенко: визит Путина в Турцию важен на фоне скандала с "делом Скрипаля"

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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (41)
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Депутат Госдумы Александр Ющенко считает знаковым визит российского президента Владимира Путина в Турцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 3 апреля прибыл с рабочим визитом в Анкару. Кроме переговоров в узком составе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, 4 апреля в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана — государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. 

Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко обратил внимание на то, что визит в Анкару стал первой зарубежной поездкой Путина до официальной церемонии вступления в должность президента России после мартовских выборов. По его словам, визит важен не только с точки зрения повестки дня, но и круга, в котором проблемы будут обсуждаться.

"Там встречи будут не только с Эрдоганом, к ним присоединится иранский лидер Роухани. Будут подняты вопросы по Сирии, которые хотя и отошли на второй план сегодня, но из-за стремительно развивающихся там событий требуют определенных нововведений и корректировок", — отметил он в эфире радио Sputnik.

По словам российского депутата, визит Путина в Анкару важен в контексте дипломатического скандала, который развернула Великобритания вокруг "дела Скрипаля".

"С учетом того, что 19 стран Европы солидаризировались с провокацией Лондона, естественно, что этот визит знаковый в геополитическом смысле", — заключил Ющенко.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik/ Eugene Odinokov
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В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдова, Албания, Македония и Украина. НАТО на треть сократил число сотрудников российской дипмиссии при альянсе.

Россия ответила на высылку дипломатов зеркальными мерами.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (41)
Теги:
визит, Сергей Скрипаль, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Великобритания, Россия



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