Малашенко: проблемы анклавов не решаются двумя президентами за один день

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко рассказал о значении соглашения по демаркации узбекско-кыргызской границы

По его словам, это очень сложная и застарелая проблема, которая не решается только благодаря волей двух лидеров.

"Я был в тех анклавах и лично видел, как там все непросто. И конфликты бывали, и мордобои. Но то что сейчас сотрудничество налаживается, то что делает, в частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заслуживает одобрения и уважения", — подчеркнул малашенко.

По его словам, многое в таких приграничных районах зависит от личных взаимоотношений глав этих областей, поэтому подобные контакты крайне важны для таких спорных территорий.

Ранее, в рамках обоюдных визитов президенты Узбекистана и Кыргызстана неоднократно заявляли о необходимости региональных контактов. Взаимные поездки делегаций приграничных областей позволили существенно сблизить народы двух стран и наладить торгово-экономические и социальные связи.