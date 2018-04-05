Захарова: Британия не дает внятных ответов по нечистоплотному делу

"Мы уже на протяжении месяца стремимся к скорейшему и объективному расследованию этого нечистоплотного дела. Но ни один из поставленных нами перед Великобританией вопросов так и не получил внятной реакции", — сказала Захарова на брифинге.

Между тем Россия готова к всестороннему, высокопрофессиональному и открытому сотрудничеству с Великобританией, отметила она.

"Хотела бы отметить еще раз, что, как становится понятно из западной прессы, в том числе британской и американской, европейское общество и обыватели, в частности, в Великобритании, абсолютно уверены в том, что Россия отказала Великобритании в предоставлении информации, обсуждении этого вопроса и полностью закрыла возможности для взаимодействия. Это тотальное и самое настоящее вранье", — заявила Захарова.

Великобритания, по ее словам, отказывается от любых контактов с Российской Федерацией.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

На прошлой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Москва приняла ответные меры.