Захарова: Британия не дает внятных ответов по нечистоплотному делу

Между тем Россия готова к всестороннему, высокопрофессиональному и открытому сотрудничеству с Великобританией, отметила она.
"Хотела бы отметить еще раз, что, как становится понятно из западной прессы, в том числе британской и американской, европейское общество и обыватели, в частности, в Великобритании, абсолютно уверены в том, что Россия отказала Великобритании в предоставлении информации, обсуждении этого вопроса и полностью закрыла возможности для взаимодействия. Это тотальное и самое настоящее вранье", — заявила Захарова.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
На прошлой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Москва приняла ответные меры.