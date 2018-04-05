Соловьев: США не сойдут с пьедестала, на который сами себя поставили

В работе VII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018) приняли участие более 850 гостей из 95 стран мира — министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества.

"Наша страна виновна сама в потере иммунитета. Смешно ждать, что США или любая другая страна вдруг изменят свою природу и скажут: "Мы сойдем с того пьедестала, на который сами забрались". Мы сами как страна отказались от собственного суверенитета в 90-е годы, отказались от своей идеологии, поэтому смешно чего-то требовать от армии, которой в плане идеологии де-факто являются и СМИ, потому что государство не выдает идеологическую платформу. Как может воевать армия, если полководец ее не ведет и не ставит задачу?" — заявил Соловьев.

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По мнению тележурналиста, армией нельзя управлять так, как обычными чиновниками, и то же самое касается работы СМИ. Это не десант, который можно высадить в данный момент, и он решит задачу, отметил Соловьев, сообщает радио Sputnik.

"К СМИ надо относиться уважительно и системно. СМИ находятся внутри идеологической конструкции. Мы живем в забавное время, когда все смыслы коррумпированы — понятия демократии, свободы и справедливости читаются по-разному. Надо осознать, что внешние угрозы никогда никуда не денутся, и исходя из этого решать задачи, которые стоят внутри, базируясь на стройной, мощной идеологической платформе, признанной и закрепленной государством", — отметил тележурналист.

Сегодня надо вспомнить о собственном суверенитете и не пытаться понравиться окружающему миру, надо пытаться понравиться собственным гражданам и своей стране, резюмировал Соловьев.