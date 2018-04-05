Мартынов: российский атомный проект в Турции - сигнал для Центральной Азии

Россия построит в Турции за свой счет атомную станцию, что позитивно скажется не только на двусторонних отношениях, но и на ситуацию в регионе, уверен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, этот энергетический проект между Москвой и Анкарой стоит воспринимать не столько в экономической, сколько в политической плоскости, так как подобные интеграционные связи еще более укрепят отношения между странами.

"Это хороший сигнал, свидетельствующий о безопасном развитии Центральной Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также знаковый проект для развития евразийских интеграционных процессов", — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

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