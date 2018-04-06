Смолин: Лондон придумает, в чем вновь обвинить Москву

Специалисты из британской лаборатории Портон Даун не смогли с какой-либо уверенностью определить "точный источник" вещества, которым отравили шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Эксперт РИСИ Михаил Смолин утверждает, что Лондон все равно не откажется от нападок в отношении РФ.

Ben STANSALL / AFP Британские эксперты не смогли определить происхождение "Новичка"

"Британцы проведут еще одну экспертизу и найдут еще какой-нибудь поворот в этой истории, чтобы заново обвинить Россию. Впрочем, когда они говорили о том, что вкололи антидоты пострадавшим, это были еще более неадекватные заявления. Откуда они знают, какие антидоты надо вкалывать, если они не являются страной, которая изобрела этот яд", — отметил эксперт.

По словам Смолина, любая любая независимая экспертиза установит, что Россия как страна не имеет никакого отношения к этом яду.