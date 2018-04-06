Смолин: Лондон придумает, в чем вновь обвинить Москву

Эксперт РИСИ Михаил Смолин утверждает, что Лондон все равно не откажется от нападок в отношении РФ.
По словам Смолина, любая любая независимая экспертиза установит, что Россия как страна не имеет никакого отношения к этом яду.
Специалисты из британской лаборатории Портон Даун не смогли с какой-либо уверенностью определить "точный источник" вещества, которым отравили шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.
Эксперт РИСИ Михаил Смолин утверждает, что Лондон все равно не откажется от нападок в отношении РФ.
По словам Смолина, любая любая независимая экспертиза установит, что Россия как страна не имеет никакого отношения к этом яду.
Ответственными за ее разработку назначены недавно созданная Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности при аппарате президента, а также кабмин, Генпрокуратура и Национальное агентство проектного управления
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В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.
Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.
Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.