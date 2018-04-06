Джафарли: от торговых войн супердержав страдают простые граждане

Если все страны присоединятся к торговым войнам, то в конечном итоге от этого пострадает всемирная торговля, считает эксперт-экономист

Страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) должны придерживаться определенных правил — они не могут взять и в одностороннем порядке повысить тарифы на ту или иную продукцию, заявил Sputnik Азербайджан эксперт-экономист Натик Джафарли.

Пекин призвал всех членов ВТО противостоять торговому протекционизму Вашингтона. Об этом заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь. По его словам, "действия США серьезно пошатнули основу ВТО и поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему".

"Сейчас Китай обратился в организацию и хочет, проведя расследование, оштрафовать Америку, но то же самое собираются сделать США. Дело в том, что расследование и рассмотрение подобных жалоб в ВТО — долгий процесс, это может занять месяцы и даже годы. Но если все страны присоединятся к торговым войнам, то в конечном итоге от этого пострадает всемирная торговля и граждане мира", — отметил Джафарли.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По его словам, эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов.

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