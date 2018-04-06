Джафарли: от торговых войн супердержав страдают простые граждане

Пекин призвал всех членов ВТО противостоять торговому протекционизму Вашингтона. Об этом заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь. По его словам, "действия США серьезно пошатнули основу ВТО и поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему".
"Сейчас Китай обратился в организацию и хочет, проведя расследование, оштрафовать Америку, но то же самое собираются сделать США. Дело в том, что расследование и рассмотрение подобных жалоб в ВТО — долгий процесс, это может занять месяцы и даже годы. Но если все страны присоединятся к торговым войнам, то в конечном итоге от этого пострадает всемирная торговля и граждане мира", — отметил Джафарли.
В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По его словам, эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов.
Полный комментарий экономиста слушайте в аудиофайле.