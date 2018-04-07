Литовкин: военные самолеты НАТО у границ РФ нагнетают напряженность

В эфире Sputnik Латвия Виктор Литовкин заявил, что Россия не истерит и не устраивает шумных информационных кампаний по поводу действий НАТО у ее границ (сразу пять западных военных самолетов, в том числе США, Великобритании, Швеции и командования НАТО, в четверг совершили разведывательные полеты вблизи границ России в регионе Балтики).

"Есть официальные виды разведки, а есть такие вот беспокоящие друг друга виды разведки, используемые для нагнетания напряженности, чем и занимается НАТО. Мы к этому относимся спокойно, это обычная деятельность, мы не истерим", — подчеркнул эксперт.

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