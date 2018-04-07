Искакова о том, какие болезни узбекистанцы едут лечить в соседний Казахстан

В эфире Sputnik Казахстан она рассказала, что ежегодно более 20 тысяч медицинских туристов приезжают в Казахстан для того, чтобы получить лечение.

"В основном туристы приезжают из прилегающих стран — львиная доля, в частности, из Узбекистана. Хотя география очень обширная", — сказала Искакова.

По ее словам, очень популярно экстракорпоральное оплодотворение, особенно среди приграничных стран. Также идет активное развитие трансплантологии, потому что этот вид медицинских услуг не совсем развит в соседних республиках.

Подробнее о том, на какие именно виды услуг рассчитывают узбекистанцы в соседнем государстве — в аудиоподкасте.