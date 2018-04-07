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Комментатор Николай Саприн
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Саприн о бойкоте ЧМ-2018: эти команды потеряют больше, чем сам чемпионат

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Тема:
Инфографика о чемпионате мира по футболу — 2018 (3)
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Спортивный комментатор Николай Саприн объяснил, какие последствия могут наступить для тех футбольных команд, которые решатся пропустить чемпионат мира в России. При этом сам турнир, по его словам, хоть и пострадает в зрелищности, но не настолько, как имидж отказавшихся от участия сборных.

С призывами бойкотировать мундиаль, которы продет летом в России, выступили некоторые политики. в первую очередь из Великобритании, а также глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Причем команда из этой страны на турнире не представлена вовсе.

В интервью радио Sputnik Литва спортивный комментатор Николай Саприн подчеркнул, что подобными действиями политики просто-напросто лишают своих же спортсменов возможности реализовать свои мечты и показать достойный результат.

"Бойкот, конечно, скажется на качестве самого чемпионата мира, но ударит не столько по самому событию, сколько по тем командам, которые не приедут. Мне кажется, это слишком крайняя мера. Те же англичане, которые сейчас, что называется, в самом соку, могли бы приехать в Россию для того, чтобы выигрывать такие крупные соревнования. В данном случае политики просто лишают спортсменов этого шанса", — отметил Саприн.

Комментатор добавил, что бойкот официального мирового турнира ФИФА влечет за собой не только репутационные риски, но и дисциплинарные взыскания. Так, за отказ участвовать в чемпионате команды могут не дисквалифицировать на следующем мундиале в Катаре, что повлечет серьезные потери для ведущих сборных и отдельных игроков.

Подобные заявления и призывы к бойкоту ЧМ-2018 в России появились на фоне скандала с "делом Скрипаля". Великобритания обвинила Россию в этом инциденте, на что Москва потребовала предоставления внятных доказательств и проведения независимого и объективного расследования произошедшего.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 14 июля.

Тема:
Инфографика о чемпионате мира по футболу — 2018 (3)
Теги:
ЧМ-2018, Великобритания, Литва, Россия, Футбол



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