Лянге: национальные элиты "сыграли" на этничности для собственных амбиций

Журналист и общественный деятель Маргарита Лянге рассказала о так называемом "параде суверенитетов" в странах бывшего Советского Союза, который произошел в 90-х годах прошлого века

В эфире радио Sputnik Маргарита Лянге отметила, что национальные элиты искусственно подняли волну ненависти в республиках в 90-х годах.

"Они рвались к власти, а для того, чтобы получить абсолютную власть над своим народом, нужна была этническая мобилизация. Для этого они придумали врага и искусственно подняли волну ненависти, чтобы напугать и запугать свои народы. Они воспользовались этничностью, чтобы выжить кого-то с места руководителя и занять его место", — отметила эксперт.

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