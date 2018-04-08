Кошкин: применение роботов в военной сфере пугает человечество

Невозможно говорит об инновационном рывке в высокотехнологичном вооружении, если там не будет элементов искусственного интеллекта, уверен военный политолог Андрей Кошкин

В эфире радио Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что в этой сфере необходимо достигать высот, но эти высоты должны быть под контролем человека.

"Ни у кого уже нет сомнений в том, что искусственный интеллект — это прорывные технологии, которые в любом случае будут на вооружении у человечества. Другое дело, как они повлияют на жизнь и развитие людей на планете. Некоторые говорят, что это помощь, другие говорят, что это дорога в ад", — сказал эксперт.

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