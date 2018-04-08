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Лингвист Михаил Осадчий
Фото из личного архива автора

Осадчий: смайлики не имеют национальной специфики

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Доктор филологических наук Михаил Осадчий прокомментировал причины популярности смайликов в последнее время

В эфире радио Sputnik проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий отметил, что у смайликов есть существенные ограничения, потому что любой естественный язык предлагает гораздо более богатые инструменты для выражения эмоций.

По его словам, пиктография (вид письма, в котором все передается с помощью упрощенных и обобщенных изображений) сегодня — не единственный способ передачи информации, а дополнительный инструмент.

"Самое главное, что пиктография позволяет сокращать время и пространство", — пояснил он.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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