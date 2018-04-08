Осадчий: смайлики не имеют национальной специфики

В эфире радио Sputnik проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий отметил, что у смайликов есть существенные ограничения, потому что любой естественный язык предлагает гораздо более богатые инструменты для выражения эмоций.

По его словам, пиктография (вид письма, в котором все передается с помощью упрощенных и обобщенных изображений) сегодня — не единственный способ передачи информации, а дополнительный инструмент.

"Самое главное, что пиктография позволяет сокращать время и пространство", — пояснил он.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.