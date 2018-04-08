Осадчий: смайлики не имеют национальной специфики

В эфире радио Sputnik проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий отметил, что у смайликов есть существенные ограничения, потому что любой естественный язык предлагает гораздо более богатые инструменты для выражения эмоций.
По его словам, пиктография (вид письма, в котором все передается с помощью упрощенных и обобщенных изображений) сегодня — не единственный способ передачи информации, а дополнительный инструмент.
"Самое главное, что пиктография позволяет сокращать время и пространство", — пояснил он.
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