Астролог Рязанцев: самое время объясниться в любви и попросить прощения

Бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев рассказал, каким знакам зодиака звезды сулят продвижение дел, кому – удачу в любви, а кто потерпит неудачу

В эфире Sputnik Кыргызстан Андрей Рязанцев отметил, что до 16 апреля не стоит спешить с оформлением документов и регистрацией компаний. Сейчас самое время довести до ума уже начатое и восстановить отношения.

"Случайные встречи, которые произойдут в течение недели, помогут восстановить давние дружеские отношения. Вдохновение поможет завершить творческие проекты и дизайнерские работы. Полученный результат несомненно порадует. Устранив проблемы, которые тянутся не первый день, вы освободитесь от негативного наследия прошлого и к новому лунному циклу успеете восстановить силы", — подчеркнул астролог.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.