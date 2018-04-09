Карнеев: конкуренция сравняет цены ж/д и морских перевозок вокруг Азии

В эфире радио Sputnik Карнеев отметил, что с ростом потенциала железнодорожных перевозок может подешеветь стоимость транзита товаров морскими путями.

"Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим, что в силу этой конкуренции будет сближаться стоимость доставки по железной дороге и по морю. Скорее всего, будет расти доля грузов, которые перевозятся по железной дороге, тем более в этой области можно добиться постепенного сокращения времени доставки. С другой стороны, многие экономисты говорят, что при усилении взаимодействия между странами, через которые идет этот транзит, в том числе между странами Центральной Азии, можно действительно добиться хороших показателей", — отметил он.

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