Пахомов: соцсети заменят СМИ через два десятка лет

СММ-специалист Михаил Пахомов рассказал, что соцсети во многом превосходят традиционные СМИ и уже сейчас интернет-аудитория в разы превышает аудиторию телевидения, радио и прессы

В эфире Sputnik Кыргызстан Михаил Пахомов объяснил, почему информация, распространяемая в социальных сетях, пользуется порой намного большим доверием у людей, чем информация в официальных СМИ.

"В роли журналиста здесь может выступать каждый. Случайный человек, который сам рассказывает о том, что он увидел и пережил, или о чем думает, вызывает больше доверия, чем официальные СМИ, которые всегда кому-то принадлежат, а значит, обязательно ангажированы", — сказал Пахомов.

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