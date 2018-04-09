Коротченко: созданы все условия, чтобы сирийский конфликт прекратился

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik выделил, по его мнению, важные события VII Московской конференции по международной безопасности
Коротченко: важно, что Китай сегодня с Россией
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Министр обороны Китая совершил свой первый официальный визит в Москву на этом посту.
"Важно отметить, что недавно назначенный министр обороны Китая свой первый зарубежный визит провел в Москве. Китайцы очень четко сказали, что цель их приезда — показать Вашингтону, что в сложной международной ситуации они с Россией, разделяют с ней базовые принципы и ценности", — сказал Коротченко в эфире радио Sputnik.
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