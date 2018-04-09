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Аза Мигранян, архивное фото
© RIA Novosti.

Мигранян об узбекско-казахском торговом обороте: потенциал крайне велик

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Узбекистан и Казахстан намерены довести объемы взаимной торговли до 3 миллиардов долларов в год, а эксперты называют еще более оптимистичные цифры. Насколько реалистичны такие прогнозы и за счет чего достижимы эти показатели, рассуждает руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

По мнению эксперта, у стран хороший потенциал для экономического сотрудничества, но прогнозировать конкретные цифры и сроки — дело неблагодарное.

"Обе эти страны располагают значительными ресурсами и способны нарастить объемы торговли. Тем более у Узбекистана уровень диверсификации экономики чуть ли ни самый высокий в СНГ, а Казахстан к этому пока только стремится", — отметила Мигранян.

Флаги Узбекистана и Казахстана
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Казахстан и Узбекистан увеличат товарооборот до 3 миллиардов долларов
Перспективными экономист считает совместные инициативы в рамках китайского проекта "Один пояс — один путь" с использованием транзитного потенциала стран и наиболее эффективных отраслей производства.

Страны могут существенно увеличить объем взаимной торговли за счет автомобильной, газохимической и машиностроительной промышленности. Отдельной графой стоит сельхозпродукция.

"В этом случае Казахстан и Узбекистан друг друга дополняют по многим показателям. Так, если Казахстан способен в больших масштабах поставлять мясо и шерсть, то Узбекистан — хлопок или плодоовощную продукцию", — добавила она.

Активизация двусторонних контактов между Ташкентом и Астаной началась после прихода к власти президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Кроме того, 2018 год объявлен в Казахстане Годом Узбекистана. За первые три месяца текущего года Назарбаев и Мирзиёев уже встречались в Астане в рамках общения глав центральноазиатских государств, а также в Самарканде, куда казахстанский лидер прилетал на Навруз по приглашению своего узбекского коллеги.

Теги:
Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан, Международная торговля



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