Баранец об обстреле авиабазы Т-4: Израиль сталкивает лбами силы в Сирии

Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся массированному ракетному удару утром 9 апреля. ПВО Сирии сбила пять ракет при отражении этой атаки, три упало на аэродром. Пока ни одно из государств — участников антитеррористической коалиции не подтвердило своей причастности к удару.
Баранец предположил, что налет может быть выгоден нескольким сторонам. По его мнению, за атакой могут стоять как США, так и хорошо вооруженные экстремистские группировки из района провинции Идлиб. Но нельзя исключать и версию о причастности Израиля к нападению.
"Израильтяне пытаются заиметь свои выгоды в этой антитеррористической войне. Под шумок они хотят расправиться со своими заклятыми врагами, каковыми они считают и Сирию, и Иран, и не скрывают этого. Интересы США и коалиции, которую они возглавляют, и Израиля тут полностью совпадают. Израиль становится одним из главных лиц войны в Сирии", — заявил Баранец в эфире радио Sputnik Беларусь.
Он не исключил, что за подобной провокацией могут стоять израильские силы, которые не хотят мирного урегулирования в Сирии, а пытаются таким образом дестабилизировать ситуацию и при возможности "отхватить кусок общего пирога" в виде части сирийской аудитории.
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